Турция назвала условие согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО требуют отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия и санкций США за приобретение российских систем ПВО С-400. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Турция хочет быть вновь включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. <...> Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400», — отметили собеседники издания.

Подчеркивается, что Турция также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей. Кроме того, Анкара хочет, чтобы Финляндия и Швеция сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на Турцию вместе с другими членами ЕС в 2019 году.

Также турецкие власти требуют, чтобы Стокгольм и Хельсинки публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации. По словам источников, Анкара не изменит позицию по этому вопросу и одобрит членство стран в блоке лишь после урегулирования разногласий.