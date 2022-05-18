Президент Эстонии Алар Карис исключил полную изоляцию России. По его словам, несмотря на то, что сейчас Москва экономически изолирована больше, чем когда-либо, у нее остаются партнеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Newsweek.

В интервью Алар Карис отметил, что Запад не сможет полностью изолировать Россию, даже если на это уйдут десятилетия.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно найти способ, как вести с ней дела. Но на это нужно время, на это могут уйти десятилетия», — сказал он.

Он подчеркнул, что у России все еще остаются ключевые торговые партнеры за пределами Запада, включая Китай и Индию. Карис также добавил, что, несмотря ни на что важно поддерживать диалог с Россией.