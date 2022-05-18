В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Эстония признала невозможность полной изоляции России

Елена Прошина

Президент Эстонии Алар Карис исключил полную изоляцию России. По его словам, несмотря на то, что сейчас Москва экономически изолирована больше, чем когда-либо, у нее остаются партнеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на журнал Newsweek.

В интервью Алар Карис отметил, что Запад не сможет полностью изолировать Россию, даже если на это уйдут десятилетия.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно найти способ, как вести с ней дела. Но на это нужно время, на это могут уйти десятилетия», — сказал он.

Он подчеркнул, что у России все еще остаются ключевые торговые партнеры за пределами Запада, включая Китай и Индию. Карис также добавил, что, несмотря ни на что важно поддерживать диалог с Россией.

МИД назвал экстремистским решение сейма Литвы

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна не собирается изолироваться от мира. Кроме того, он добавил, что такое огромное государство, как Россия никто не сможет заставить сделать это.

В мире,Видео,Алар Карис,Владимир Путин,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители