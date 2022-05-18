Лукашенко ввел расстрел за покушение на теракт

В новом законе сказано, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение расстрела. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней.

Ранее законопроект был одобрен парламентом. Документ предусматривает смертную казнь за подготовку покушения на представителя иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны». Также расстрел планируют применять за покушение на теракт с использованием атомных объектов, радиоактивных, химических или биологических веществ. Смертный приговор грозит за приготовления к покушению на государственного или общественного деятеля для оказания воздействия на приятие властью решений или для устрашения населения.