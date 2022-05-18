Лукашенко подписал закон, допускающий смертную казнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесение изменений в Уголовный кодекс страны, допускающий смертную казнь за покушение на совершение терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Исключительная мера наказания будет применяться за приготовление к покушению на совершение убийства иностранного гражданина или международной организации с целью осложнить ситуацию в мире или вызвать войну, А также за подготовку теракта с применением объектов атомной энергии, радиоактивных веществ или ядерных материалов и т.д.

Кроме того, на смертную казнь могут отправить тех, кто планировал совершение убийства государственного или общественного деятеля, чтобы изменить решения органов власти или вызвать панику среди населения.

Закон о внесении изменений в УК Белоруссии вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования.