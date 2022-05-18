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1 час назад

WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена может пойти на дальнейшее смягчение ограничений в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и будет сотрудничать с Вашингтоном, сообщает Washington Post со ссылкой на источник.

WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Минфин США выдал генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством Венесуэлы о будущей деятельности в стране.

Отмечалось, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.

«Лицензия является первым шагом в серии возможных мер по смягчению нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества со стороны правительства Мадуро», — пишет издание.

Если венесуэльское правительство вернется к переговорам с оппозицией, «направленным на гарантирование свободных и честных выборов в 2024 году», США могут позволить Chevron поставлять Венесуэле оборудование.

«В случае успешных переговоров Chevron позволят добывать и продавать венесуэльскую нефть», — отмечает Washington Post.

В мире,Николас Мадуро,Джозеф Байден,Chevron Corporation,Администрация США,Казначейство США,
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