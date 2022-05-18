Менее надежный партнер: В ОАЭ изменили отношение к США

Объединенные Арабские Эмираты считают США менее надежным партнером в сфере безопасности и по ситуации в регионе, чем в прошлом, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявил эксперт вашингтонского Института Брукингса Кортни Фрир, ОАЭ готовы разрабатывать собственную независимую внешнюю политику. Абу-Даби «добились большей независимости от США», пишет газета.

При этом эксперт из вашингтонского Института арабских государств Персидского залива Хусейн Ибиш считает, что оказание Вашингтоном существенной военной помощи Киеву после начала военной спецоперации России на Украине усилило у властей ОАЭ ощущение, что Соединенные Штаты отказываются от своих обязательств по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

В Абу-Даби «смотрят на твердый, единый и решительный ответ» на ситуацию вокруг Украины, сравнивают его с ситуацией вокруг атак мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) и «чувствуют себя на втором месте, о них не особенно заботятся», отмечает Ибиш. Это заставило лидеров ОАЭ искать помощи в других странах.