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32 минуты назад

Эксперты: ОАЭ считают США менее надежным партнером в сфере безопасности, чем в прошлом

Елена Прошина

Объединенные Арабские Эмираты считают США менее надежным партнером в сфере безопасности и по ситуации в регионе, чем в прошлом, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Менее надежный партнер: В ОАЭ изменили отношение к США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил эксперт вашингтонского Института Брукингса Кортни Фрир, ОАЭ готовы разрабатывать собственную независимую внешнюю политику. Абу-Даби «добились большей независимости от США», пишет газета.

При этом эксперт из вашингтонского Института арабских государств Персидского залива Хусейн Ибиш считает, что оказание Вашингтоном существенной военной помощи Киеву после начала военной спецоперации России на Украине усилило у властей ОАЭ ощущение, что Соединенные Штаты отказываются от своих обязательств по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

В Абу-Даби «смотрят на твердый, единый и решительный ответ» на ситуацию вокруг Украины, сравнивают его с ситуацией вокруг атак мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) и «чувствуют себя на втором месте, о них не особенно заботятся», отмечает Ибиш. Это заставило лидеров ОАЭ искать помощи в других странах.

По мнению эксперта из Вашингтонского института ближневосточной политики Саймона Хендерсона, новый президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян считает себя человеком дальновидным, а свою страну «значимой и важной».

В мире,Саймон Хендерсон,
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