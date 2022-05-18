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1 час назад

CNN: США и ЕС изучают пути вывоза зерна с Украины

Российская Газетаиещё 1

Власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины для их дальнейших поставок на мировые рынки. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

США и ЕС пытаются найти пути вывоза зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху, пишет РИА Новости. Отмечается также, что данный вопрос будет одним из ключевых в рамках намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке. Однако, по данным источников, до достижения какой-либо сделки пока далеко.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна в стране. "Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно", - отметил он.

Американский президент Джо Байден также заявлял, что США выясняют, как можно вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна. По его мнению, это понизит цены во всем мире.

В мире,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,ЕС,
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