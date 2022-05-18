Названы последствия новой холодной войны для США и мира

«В данном случае у США был и другой вариант, который заключался в том, чтобы определить в емких терминах свою озабоченность ситуацией вокруг Украины и свою цель прекратить это. На ближайшее будущее прекращение военных действий на территории Украины должно стать приоритетом. Даже без экспансивной риторики эта задача будет трудной. Будет трудно найти формулу, которая удовлетворяла бы минимальным требованиям каждой вовлеченной стороны. Неспособность найти такую формулу, помимо продления страданий украинского народа, еще больше укрепит новую холодную войну с Россией в качестве доминирующей черты международных отношений на долгие годы», — отмечает профессор.