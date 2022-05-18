Названы последствия новой холодной войны для США и мира

Реакция западных стран во главе с США на спецоперацию России на Украине переросла в широкий и длительный конфликт с Москвой, сообщает National Interest со ссылкой на ветерана службы в Центральном разведывательном управлении, офицера разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии, профессора Пола Пиллара.
По его словам, фактически была объявлена новая холодная война, только выход из нее может оказаться не таким радушным, как из первой. Ветеран ЦРУ уверен, что новая холодная война с Россией во многом противоречила бы интересам Вашингтона и международной безопасности в целом. Это имело бы негативные последствия для военных бюджетов, грозило постоянным риском перерастания кризисов в вооруженные столкновения, препятствовало бы решению глобальных проблем.
«В данном случае у США был и другой вариант, который заключался в том, чтобы определить в емких терминах свою озабоченность ситуацией вокруг Украины и свою цель прекратить это. На ближайшее будущее прекращение военных действий на территории Украины должно стать приоритетом. Даже без экспансивной риторики эта задача будет трудной. Будет трудно найти формулу, которая удовлетворяла бы минимальным требованиям каждой вовлеченной стороны. Неспособность найти такую формулу, помимо продления страданий украинского народа, еще больше укрепит новую холодную войну с Россией в качестве доминирующей черты международных отношений на долгие годы», — отмечает профессор.
Офицер разведки считает, что новая холодная война, в отличие от первой, может длиться бесконечно.
«Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, в отличие от предыдущей, и не закончится победоносно «однополярным миром». Это может вообще не закончиться», — подчеркнул Пол Пиллар.