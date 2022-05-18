«Плохая политика»: ЕС решил пожертвовать климатом из-за ситуации с РФ

Европейский союз планирует привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Таким образом, ЕС намерен профинансировать отказ союза от российских энергоресурсов. По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. Речь идёт о реализации от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.

К концу десятилетия Еврокомиссия планирует выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от энергоносителей из России. Средства планируется инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

По данным Financial Times, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа. Это может сказаться на достижении целей Евросоюза по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

«Наводнение рынка сертификатами ETS только увеличит выбросы и еще больше затруднит достижение целевых показателей Fit for 55 [снижение выбросов парниковых газов до 55%]. Это плохая климатическая политика», — сообщил изданию неназванный дипломат Евросоюза.