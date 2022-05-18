В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Politico: украинский кризис отчасти спровоцировали ложные заверения США в адрес Киева

RT на русском

Конфликт на Украине был отчасти спровоцирован «ложными, но заманчивыми заверениями» Вашингтона в адрес Киева. Об этом говорится в статье издания Politico.

Politico: украинский кризис отчасти спровоцировала ложь США
Фото: ReutersReuters

«В ходе этого фатального «флирта» звучали обещания «стопроцентной» поддержки, пустые намёки на возможное членство в НАТО и установление партнёрства в области безопасности, подкреплённого увеличением материальной и военной помощи, которая не была гарантирована», — говорится в материале.

Отмечается, что заявления Запада о полной поддержке Украины может подарить ей «ложную надежду».

«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — предупреждается в статье.

Ранее эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в беседе с RT заявил, что поставляемое Западом вооружение Киеву может подорвать безопасность в Европе.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира».

В мире,Дмитрий Медведев,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители