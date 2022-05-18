Politico: украинский кризис отчасти спровоцировала ложь США

«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — предупреждается в статье.