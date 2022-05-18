Гватемала отказалась принимать участие в Саммите Америк

"Я знаю, что приглашать меня на саммит (власти США) не собираются, во всяком случае, я уже сообщил им, что не собираюсь ехать. Потому что я сказал это и повторяю послу этой нации, что наша страна, может быть, небольшого размера, но пока я президент, ее будут уважать", - заявил Джамматтеи на встрече в мексиканском посольстве.