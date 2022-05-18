Гватемала отказалась принимать участие в Саммите Америк

Гватемала отказалась принимать участие в предстоящем Саммите Америк, который должен пройти в Лос-Анджелесе, сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи мексиканскому изданию Tabasko HOY.
"Я знаю, что приглашать меня на саммит (власти США) не собираются, во всяком случае, я уже сообщил им, что не собираюсь ехать. Потому что я сказал это и повторяю послу этой нации, что наша страна, может быть, небольшого размера, но пока я президент, ее будут уважать", - заявил Джамматтеи на встрече в мексиканском посольстве.
Ранее газета The New York Times написала, что возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет главе США Джо Байдену "унизительный удар".
В статье говорится, что американская администрация задумала данное мероприятие как демонстрацию возрождающегося лидерства Соединенных Штатов в Западном полушарии. Издание отмечает, что оно грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома и может подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе.