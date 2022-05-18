"Братская любовь": Китайцы назвали самую дружественную им страну

Из опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований, следует, что из 25 стран мира жители Китая больше всего симпатизируют России. Об этом пишет издание Asia Times.

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Опрос более 3 тыс. респондентов показывает, что общественное мнение о России улучшилось за последние три года, при этом Россия теперь является страной, которую китайская общественность предпочитает больше всего. Распространенными комментариями были ответы о доверии к президенту России Владимиру - так, по мнению респондентов, у Путина "есть мужество", а у России - "сильное руководство".

Многие китайцы также заявили, что чувствуют "братскую любовь" между Россией и КНР. В то же время китайцы хуже всего относятся к США - 59,1% заявили, что они стали хуже относиться к Соединенным Штатам. При этом почти 60% участников опроса заявили, что сами американцы негативно относятся к Китаю. Индия была второй наиболее негативно воспринимаемой страной, за ней следует Япония.