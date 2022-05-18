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1 час назад

Asia Times: жители КНР считают Россию самой дружественной страной мира и доверяют Путину

Газета.Ruиещё 6

Из опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований, следует, что из 25 стран мира жители Китая больше всего симпатизируют России. Об этом пишет издание Asia Times.

"Братская любовь": Китайцы назвали самую дружественную им страну
Фото: Виталий Аньков / РИА НовостиВиталий Аньков / РИА Новости

Опрос более 3 тыс. респондентов показывает, что общественное мнение о России улучшилось за последние три года, при этом Россия теперь является страной, которую китайская общественность предпочитает больше всего. Распространенными комментариями были ответы о доверии к президенту России Владимиру - так, по мнению респондентов, у Путина "есть мужество", а у России - "сильное руководство".

Многие китайцы также заявили, что чувствуют "братскую любовь" между Россией и КНР. В то же время китайцы хуже всего относятся к США - 59,1% заявили, что они стали хуже относиться к Соединенным Штатам. При этом почти 60% участников опроса заявили, что сами американцы негативно относятся к Китаю. Индия была второй наиболее негативно воспринимаемой страной, за ней следует Япония.

Ранее в Китае назвали намерение США засудить Россию "хорошо просчитанным фарсом".

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