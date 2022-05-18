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32 минуты назад

ООН предупредила о катастрофе в детском питании

Lenta.ru

Стоимость жизненно необходимого питания для детей, которые страдают от истощения, вырастет на 16 процентов на фоне ситуации на Украине и последствий пандемии COVID-19. О надвигающейся катастрофе предупредили в ООН, сообщает Reuters.

ООН предупредила о катастрофе в детском питании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Детский фонд организации (ЮНИСЕФ) утверждает, что без дополнительного финансирования в ближайшие полгода 600 тысяч детей по всему миру могут остаться без необходимого лечения. Речь идет о специальных смесях из высококалорийной пасты с арахисом, маслом, сахаром и питательными веществами.

По оценкам ЮНИСЕФ, коробка питания из 150 пакетов, которая помогает стабилизировать состояние сильно недоедающего ребенка за 6-8 недель раньше стоила 41 доллар, но в последнее время цены подскочили на 16 процентов. Для покрытия дополнительных расходов потребуется по крайней мере 25 миллионов долларов, указали в организации.

Сейчас в мире от тяжелого истощения страдают 13,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет, один из пяти умирает. Еще до конфликта на Украине большинство не имели доступа к лечебным смесям, а сейчас уровень недоедания на фоне роста цен может стать катастрофическим.

Из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. На Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника. Сбои в сборе урожая и кризис в логистике приведут к росту цен. В итоге пострадают миллионы людей, на которых уже негативно сказалась продовольственная инфляция.

В мире,ЮНИСЕФ,ООН,
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