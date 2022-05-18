Канада запретила въезд для тысячи россиян, включая Путина

Власти Канады из-за ситуации вокруг Украины приняли решение запретить въезд для примерно одной тысячи попавших под ограничения россиян, включая президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра общественной безопасности страны Марко Мендичино.

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В сенат Канады 17 мая был внесен на рассмотрение проект закона, предполагающий запрет на въезд в страну для российского лидера, членов правительства РФ и военного командования, а также ряда других лиц. Это связано с проведением Россией спецоперацией на Украине.

Согласно действующему законодательству, правительство Канады не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент была внесена инициатива, после одобрения которой планируется внести поправки в «Закон об иммиграции и защите беженцев».

«Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения», — заявил Мендичино.

Он отметил, что данные лица уже являются фигурантами канадских санкций.

«Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну», — отметил министр.