Очередная акция протеста сторонников оппозиции прошла в центре Еревана на площади Франции. Как сообщает Telegram-канал Mash, люди окружили резиденцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и держали ее в кольце несколько часов, а после пошли на вечернюю прогулку.

Как сообщает ТАСС, организаторы на специально установленном большом экране показывают собравшимся видеоролики о прошедших в армянских городах демонстрациях и кадры задержания участников акций полицией. Текущий протест пока проходит мирно.

Напомним, что с 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Представители этих движений утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.