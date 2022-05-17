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1 час назад

Огромная толпа протестующих собралась у резиденции Пашиняна

Елена Прошина

Очередная акция протеста сторонников оппозиции прошла в центре Еревана на площади Франции. Как сообщает Telegram-канал Mash, люди окружили резиденцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и держали ее в кольце несколько часов, а после пошли на вечернюю прогулку.

Как сообщает ТАСС, организаторы на специально установленном большом экране показывают собравшимся видеоролики о прошедших в армянских городах демонстрациях и кадры задержания участников акций полицией. Текущий протест пока проходит мирно.

Напомним, что с 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Представители этих движений утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.

Утром 17 мая полиция сообщала о задержании 286 оппозиционных активистов, которые перекрыли некоторые улицы Еревана.

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