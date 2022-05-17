США направят шесть миллионов долларов на распространение фейков о военных преступлениях РФ

Госдепартамент США выделит не менее шесть миллионов на новую программу по распространению утверждений о приписываемых российским военным преступлениях на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное американским внешнеполитическим ведомством.

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Согласно документу, усилия Госдепартамента направлены на то, чтобы «зафиксировать, проанализировать и сделать широко доступными» для общественности, «имеющиеся свидетельства военных преступлений и других жестокостей на Украине». Причастность к ним американская сторона приписывает ВС РФ. В частности, речь идет о спутниковых снимках и «информации, выложенной в соцсетях». Также предполагается создание интернет-ресурса, с помощью которого США и будут распространять свою версию событий.

В Госдепартаменте рассчитывают, что иностранные партнеры окажут им содействие в этих планах. В будущем США планируют использовать собранные материалы в судебных процессах. При этом о том где и кем они будут проведены не уточняется.