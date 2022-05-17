США хотят начать нефтяные переговоры с Венесуэлой

Белый дом планирует смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в том числе разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро. Об этом агентству Associated Press сообщили американские чиновники, пожелавшие остаться неназванными.

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Они заявили, что Вашингтон рассматривает возможность продлить лицензию Chevron на работу в латиноамериканской стране для продолжения сотрудничества с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. При этом компании по-прежнему будет запрещено заниматься добычей и экспортом углеводородов в Венесуэле.

Также по словам чиновников, власти США могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона. Он ранее занимал пост вице-президента венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.