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1 час назад

США хотят начать нефтяные переговоры с Венесуэлой

Елена Прошина

Белый дом планирует смягчить экономические санкции против Венесуэлы, в том числе разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро. Об этом агентству Associated Press сообщили американские чиновники, пожелавшие остаться неназванными.

США хотят начать нефтяные переговоры с Венесуэлой
Фото: ТАССТАСС

Они заявили, что Вашингтон рассматривает возможность продлить лицензию Chevron на работу в латиноамериканской стране для продолжения сотрудничества с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. При этом компании по-прежнему будет запрещено заниматься добычей и экспортом углеводородов в Венесуэле.

Также по словам чиновников, власти США могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона. Он ранее занимал пост вице-президента венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Белый дом начал обсуждения с Каракасом путей смягчения экономического давления сразу вскоре после начала Россией военной спецоперации на Украине. В США таким образом хотят открыть доступ для венесуэльской нефти на мировые рынки для замещения поставок из РФ.

В мире,Николас Мадуро,Chevron Corporation,
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