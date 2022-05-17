Боррель: мы не можем позволить, чтоб техника и оружие Украины закончились

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.
"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтоб военная техника и вооружения Украины закончились", - сказал он.
Миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений, сказал Боррель.