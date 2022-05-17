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12 минут назад

В МГИМО оценили заявление о возможном исключении Турции из НАТО

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Турция и США найдут компромисс касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Такое мнение в разговоре с «Рамблером» выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя слова корреспондента CNN Дэвида Андельмана о возможном исключении Турции из НАТО из-за позиции Анкары по вступлению двух скандинавских стран в альянс.

Реджеп Эрдоган проводит свою политику - "великой Турции". И он всегда настаивает на особом отношении к Турции, подчеркивает ее суверенитет. И в этом смысле угроза об исключении особой новостью не является, хотя, по правде сказать, такой процедуры не прописано в уставе НАТО. Американцы уже пытались угрожать Турции в связи с закупкой три года назад (зенитных ракетных комплексов) С-400 у России. Но это все оставалось озвученной угрозой, не более того.

Я полагаю, что в конце концов найдут компромисс. Американцы заинтересованы в том, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО, потому что это резко усиливает их северный фланг и позиции в Арктике. Они найдут способы, каким образом и удовлетворить амбиции Эрдогана, и компенсировать ему издержки, но главное - каким образом финны и шведы смогут уйти от вопроса поддержки курдов. В конце концов курды для них не являются принципиальной позицией, это просто очередная блажь скандинавов, не более того.

Считаю, что американцы "дожмут" Турцию, как это уже было. Эрдоган поупирается, выторгует для себя очередные условия. Он как восточный человек очень хорошо умеет торговаться: сначала задирает высокую цену, а потом начинает отступать, бьет по рукам. Все как на восточном базаре.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Ранее корреспондент CNN Дэвид Андельман в редакторской колонке издания заявил, что Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. При этом журналист отметил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО

В мире,Алексей Подберезкин,Реджеп Эрдоган,НАТО,МГИМО,
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