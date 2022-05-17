В МГИМО оценили заявление о возможном исключении Турции из НАТО

Турция и США найдут компромисс касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Такое мнение в разговоре с «Рамблером» выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя слова корреспондента CNN Дэвида Андельмана о возможном исключении Турции из НАТО из-за позиции Анкары по вступлению двух скандинавских стран в альянс.
Ранее корреспондент CNN Дэвид Андельман в редакторской колонке издания заявил, что Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. При этом журналист отметил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.