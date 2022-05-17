В МГИМО оценили заявление о возможном исключении Турции из НАТО

Реджеп Эрдоган проводит свою политику - "великой Турции". И он всегда настаивает на особом отношении к Турции, подчеркивает ее суверенитет. И в этом смысле угроза об исключении особой новостью не является, хотя, по правде сказать, такой процедуры не прописано в уставе НАТО. Американцы уже пытались угрожать Турции в связи с закупкой три года назад (зенитных ракетных комплексов) С-400 у России. Но это все оставалось озвученной угрозой, не более того.



Я полагаю, что в конце концов найдут компромисс. Американцы заинтересованы в том, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО, потому что это резко усиливает их северный фланг и позиции в Арктике. Они найдут способы, каким образом и удовлетворить амбиции Эрдогана, и компенсировать ему издержки, но главное - каким образом финны и шведы смогут уйти от вопроса поддержки курдов. В конце концов курды для них не являются принципиальной позицией, это просто очередная блажь скандинавов, не более того.



Считаю, что американцы "дожмут" Турцию, как это уже было. Эрдоган поупирается, выторгует для себя очередные условия. Он как восточный человек очень хорошо умеет торговаться: сначала задирает высокую цену, а потом начинает отступать, бьет по рукам. Все как на восточном базаре.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО