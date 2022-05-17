Пока вы не уснули: момент истины для России и дело на "золотую судью"

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Песков выступил с заявлениями по ситуации на Украине

РИА Новости

Текущая геополитическая ситуация является для России моментом истины, от которого зависит дальнейшая судьба всего российского народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

"Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущая ситуация должна привести к повышению комфорта, стабильности и защищенности жизни россиян.

Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), сообщили в МИД РФ.

«Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и «западного самолюбования», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России

РИА Новости

Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья. Чиновники думаю, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.

В России появился новый мессенджер

"ВКонтакте" запустила в отдельном приложении VK Мессенджер, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения - VK Мессенджер. "ВКонтакте" стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всегда оставаться на связи и поддерживать общение с близкими", - сообщили в пресс-службе.

В России могут ввести утилизационный сбор на цифровую технику и электронику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры и профильные госорганы обсудили нацпроект по развитию электронной промышленности в стране. В частности, был затронут вопрос введения утилизационного сбора на цифровую технику и электронику в качестве одного из источников его финансирования, сообщает «Коммерсант».

По словам источников издания, введение утильсбора еще в 2021 году рассматривалось как способ господдержки российских производителей, но эта мера «ожидаемо приведет к повышению конечной стоимости продукции».

Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО

Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Такое мнение высказал корреспондент CNN Дэвид Андельман в редакторской колонке издания.

По словам Андельмана, союзники российского президента Владимира Путина в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предоставляют ему все возможности для того, чтобы «безнаказанно продолжать свой путь на Украине или за ее пределами».

По мнению журналиста, мировому сообществу следует «играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет», и обойти правила, когда нет возможности им следовать.

Путин заявил об «экономическом аутодафе» Запада

РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал «экономическим аутодафе» политику Евросоюза в энергетической сфере и отказ от российских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать на Россию экономическое давление. 7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций. Ограничительные меры с августа 2022 года запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в европейские страны. Сейчас импорт угля в Евросоюз оценивается в восемь миллиардов евро в год.

Шольц и Зеленский назвали условия для мирного урегулирования

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны заявили о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта. Об этом сообщил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер сегодня вновь обсудил с Зеленским военную и гуманитарную обстановку. Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих", - написал он в Twitter.

Против "золотой судьи" Хахалевой возбудили уголовное дело

Telegram

В отношении скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

По данным Telegram-канала 112, ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

Бондарчук пожаловалась на агрессию со стороны уехавших из РФ

Журналистка Светлана Бондарчук призналась, что в ее окружении есть люди, которые уехали из России на фоне украинского кризиса и стали «топить против» тех, кто сделал иной выбор. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.