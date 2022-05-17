Казахстан проведет инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

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Ранее, 16 мая, Токаев посетил Москву. Глава Казахстана принял участие в юбилейном саммите ОДКБ и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Затем Токаев организовал рабочее совещание с премьером Алиханом Смаиловым, руководителем администрации президента Муратом Нуртлеу, членами правительства и руководством АО «Самрук-Казына». На собрании был рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.