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1 час назад

Казахстан проведет инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов во взаимоотношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

Казахстан проведет инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ранее, 16 мая, Токаев посетил Москву. Глава Казахстана принял участие в юбилейном саммите ОДКБ и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Затем Токаев организовал рабочее совещание с премьером Алиханом Смаиловым, руководителем администрации президента Муратом Нуртлеу, членами правительства и руководством АО «Самрук-Казына». На собрании был рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания Токаев дал участникам встречи ряд конкретных поручений. В частности, он поставил перед руководством правительства задачу провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.

В мире,Владимир Путин,Самрук-Казына,
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