Молдавское телевидение проведет расследование "Евровидения"

"Сегодня я подпишу распоряжение об инициировании расследования. Не сомневаюсь, что мы проясним эту ситуацию, которая выглядит как неуважительное отношение к Румынии, к стране, которую мы любим", - прокомментировал Цуркану журналистам скандал вокруг конкурса. Ранее на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он обратил внимание, что Молдавия и Румыния всегда ставят своим конкурсантам самые высокие оценки. "Никогда еще не было такого расхождения между голосами зрителей и жюри, и никогда не случалось, чтобы Румыния не была в 10-ке лучших с точки зрения молдавского жюри. <…> Нам предстоит понять, какими высокими стандартами руководствовалось молдавское жюри", - написал директор телекомпании.