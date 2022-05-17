Молдавское телевидение проведет расследование "Евровидения"

Молдавская общественная телерадиокомпания TRM проведет внутреннее расследование работы молдавского жюри на "Евровидении", которое, по мнению руководства компании, присудило необычно низкие оценки исполнителю из соседней Румынии. Об этом сообщил во вторник руководитель TRM Влад Цуркану на пресс-конференции по случаю возвращения из Турина молдавских артистов.
"Сегодня я подпишу распоряжение об инициировании расследования. Не сомневаюсь, что мы проясним эту ситуацию, которая выглядит как неуважительное отношение к Румынии, к стране, которую мы любим", - прокомментировал Цуркану журналистам скандал вокруг конкурса. Ранее на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он обратил внимание, что Молдавия и Румыния всегда ставят своим конкурсантам самые высокие оценки. "Никогда еще не было такого расхождения между голосами зрителей и жюри, и никогда не случалось, чтобы Румыния не была в 10-ке лучших с точки зрения молдавского жюри. <…> Нам предстоит понять, какими высокими стандартами руководствовалось молдавское жюри", - написал директор телекомпании.
Так, 12 баллов (высший балл) от молдавского жюри получила Украина. При этом жители Молдавии присудили 10 баллов конкурсанту из Румынии Андрею-Ионуцу Урсу, более известному как WRS. Молдавский коллектив "Здоб ши Здуб" и братья Адваховы получили от жителей Румынии 12 баллов. Они пели про поезд Кишинев - Бухарест.
Ранее румынский телеканал "TVR Romania" сообщил, что жюри этой страны поставило высшую оценку Молдавии, но организаторы "Евровидения" аннулировали их решение, отдав высший балл Украине. Общественное телевидение Румынии потребовало объяснений от организаторов конкурса. По данным Европейского вещательного союза, шесть стран были отстранены от жюри во время голосования после того, как независимый наблюдатель обнаружил во втором полуфинале "определенные неверные схемы голосования шести стран". Среди них - Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Их оценки были затем скорректированы вещательным союзом.
На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Молдавия заняла седьмое место, а Румыния - 18-е.
25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.