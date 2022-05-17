Посольство Израиля заработало в Киеве

Израильский флаг снова развевается перед зданием посольства еврейского государства в Киеве. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Фото: ТАСС ТАСС

"Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве", - написал дипломат.

Свою запись Бродский сопроводил фотографией, запечатлевшей момент, когда он сам поднимал израильский флаг на флагштоке возле здания дипмиссии.

В Киев посол прибыл в понедельник, о чем он ранее сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По информации газеты The Jerusalem Post, в украинскую столицу вместе с главой дипмиссии прибыла группа израильских дипломатов. Как сообщает издание, в ближайшее время они должны будут провести с украинским властями переговоры на предмет возможного возобновления работы посольства Израиля в Киеве. Пока сроки открытия дипмиссии не определены.