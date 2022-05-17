В Италии рассказали о разногласиях с Зеленским

«Он указал Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения. <...> Президенту Зеленскому не понравились заявления Драги о необходимости найти выход. И это происходит, потому что у него начинаются внутренние проблемы», - сказал журналист.