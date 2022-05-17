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26 минут назад

В Италии рассказали о разногласиях с Зеленским

Рамблер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравились заявления премьер-министра Италии Марио Драги о необходимости дипломатического выхода из кризиса на Украине. Таким мнением поделился итальянский журналист Лучио Караччо в эфире телеканала La7, сообщает РИА «Новости».

В Италии рассказали о разногласиях с Зеленским
Фото: ReutersReuters

Во время недавнего визита в Вашингтон Драги заявил о необходимости найти выход из конфликта посредством диалога. По словам Караччо, это предложение во многом обусловлено экономическими интересами Италии. По его словам, санкции, призванные отделить Россию от Европы, в итоге разделили Европу и США, и именно об этом Драги говорил в Вашингтоне.

«Он указал Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения. <...> Президенту Зеленскому не понравились заявления Драги о необходимости найти выход. И это происходит, потому что у него начинаются внутренние проблемы», - сказал журналист.

Караччо заявил, что любые попытки уговорить Киев продолжить диалог с Москвой сдерживаются президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Препятствием для продолжения переговоров также служит ситуация с батальном «Азов», против членов которого в России возбуждены уголовные дела.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Марио Драги,Джозеф Байден,
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