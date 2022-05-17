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47 минут назад

Как Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»

Газета.Ru

Северную Корею охватила эпидемия «неизвестной лихорадки», как ее называют корейские власти. До мая Пхеньян утверждал, что в стране нет коронавируса, хотя пандемия затронула остальной мир уже больше двух лет назад. Первого больного с COVID-19 Северная Корея официально признала только 12 мая. На экстренном заседании Политбюро высший руководитель республики Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса», и призвал бороться со «зловредным вирусом» максимально жесткими мерами. По приказу Ким Чен Ына были задействованы военно-медицинские силы Народной армии для «стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян».

1/12 В одной из аптек Пхеньяна, 16 мая 2022 года
Фото: Jon Chol Jin/AP
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2/12 Ким Чен Ын во время визита в одну из аптек Пхеньяна, 16 мая 2022 года
Фото: Mandatory credit Kyodo/Reuters
3/12 Военнослужащие, мобилизованные для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне вспышки COVID-19 в КНДР, Пхеньян, 16 мая 2022 года
Фото: KCNA/Reuters
4/12 Военнослужащие, мобилизованные для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне вспышки COVID-19 в КНДР, Пхеньян, 16 мая 2022 года
Фото: KCNA/Reuters
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5/12 Местные жители в защитных масках, Пхеньян, 16 мая 2022 года
Фото: Kyodo/via Reuters
6/12 Санитарный работник во время дезинфекции помещения в Пхеньяне, 16 мая 2022 года
Фото: Cha Song Ho/AP
7/12 Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чхве Рён Хэ во время контрольного визита в одну из аптек Пхеньяна, 17 мая 2022 года
Фото: KCNA/Reuters
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8/12 Жители Южной Кореи смотрят новостной репортаж из КНДР о вспышке коронавирусной инфекции, 17 мая 2022 года
Фото: Kim Hong-Ji/Reuters
9/12 Местный житель в одной из аптек Пхеньяна, 16 мая 2022 года
Фото: Kyodo/via Reuters
10/12 Санитарный работник во время дезинфекции помещения в Пхеньяне, 16 мая 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
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11/12 Ким Чен Ын во время визита в одну из аптек Пхеньяна, 17 мая 2022 года
Фото: AP
12/12 Сотрудница фабрики по производству зубной пасты в защитной маске, Пхеньян, 16 мая 2022 года
Фото: Cha Song Ho/AP

Вскоре официальная пресса КНДР признала, что в стране с апреля «стремительно» распространяется «лихорадка, причину которой установить не удалось». Всего заболели, по статистике Пхеньяна, больше 1,2 млн человек. Зарубежные эксперты списывают это на «омикрон»-штамм. При этом Северная Корея не проводила вакцинацию и отказалась принять вакцину от международного сообщества.

«Корейцы долго держали страну закрытой и думали, что он [коронавирус] к ним не просочится. Однако инфекция не подчиняется идеологии», — говорил эксперт РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

В мире,Фото,Владимир Никифоров,Чен Ким,
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