Северную Корею охватила эпидемия «неизвестной лихорадки», как ее называют корейские власти. До мая Пхеньян утверждал, что в стране нет коронавируса, хотя пандемия затронула остальной мир уже больше двух лет назад. Первого больного с COVID-19 Северная Корея официально признала только 12 мая. На экстренном заседании Политбюро высший руководитель республики Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса», и призвал бороться со «зловредным вирусом» максимально жесткими мерами. По приказу Ким Чен Ына были задействованы военно-медицинские силы Народной армии для «стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян».

Вскоре официальная пресса КНДР признала, что в стране с апреля «стремительно» распространяется «лихорадка, причину которой установить не удалось». Всего заболели, по статистике Пхеньяна, больше 1,2 млн человек. Зарубежные эксперты списывают это на «омикрон»-штамм. При этом Северная Корея не проводила вакцинацию и отказалась принять вакцину от международного сообщества.