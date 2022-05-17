Казахстан проводит "переучет нерешенных вопросов взаимодействия с РФ"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией с учетом геоэкономических реалий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания с руководством правительства.
"По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий", - говорится в сообщении.