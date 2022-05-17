Обзор иноСМИ: "обход" Россией санкций и недовольство украинцев Европой

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Асад «неожиданно» посетил Тегеран

Глава Сирии Башар Асад, редко покидающий страну с начала антиправительственного восстания в 2011 году, нанес неожиданный визит в Тегеран. Приезд Асада в Иран имеет не только символическое значение, но продиктован стратегическими соображениями, пишет лондонское издание Al-Quds Al-Arabi.

Издание уверено, что поехать в Тегеран сирийского лидера вынудили «неудачи» России на Украине и связанные с этим риски для режима Асада. Таким образом, украинский кризис «лишь укрепляют позиции Ирана» в Сирии, подчеркивается в статье.

Цена дизельного топлива в Британии бьет все рекорды

Средняя цена дизельного топлива на заправках Великобритании достигла максимума — более 1,8 фунтов стерлингов за литр - и может вырасти еще больше в случае введения Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти. Об этом сообщает The Guardian.

Рост цен свидетельствует о том, что объявленное канцлером Казначейства Риши Сунаком два месяца назад снижение пошлины на топливо не дало эффекта. Повышение цен на дизель является тревожным сигналом для экономики Великобритании, так как приводит к росту стоимости перевозок.

Украинские беженцы недовольны жизнью в Европе

Беженцев из Украины, которые были вынуждены уехать из страны из-за боевых действий, шокируют цены в Европе на «коммуналку», отсутствие привычного качества услуг в сфере красоты, проблемы со съемом квартир и бюрократические проволочки. Об этом они рассказали в интервью «Украинским новостям».

Также украинцы, переехавшие в европейские страны, отметили, что были неприятно удивлены стоимостью интернета и тем, что магазины не работают по выходным. Так, харьковчанка Анна заметила, что дома она платила за услуги интернет-провайдера 200 гривен в месяц, а в Италии «проводной интернет стоит 40 евро».

«Украинский кризис стал началом конца несправедливой организации мира»

Россия, начав военную спецоперацию, стремится не только к «демилитаризации и денацификации» Украины, но и хочет разрушить сложившийся с окончанием холодной войны однополярный мировой порядок во главе с США. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что США на протяжении долгого времени злоупотребляют своей военной и долларовой гегемонией и в «будущем больше внимания будет уделяться укреплению роли ООН» и формированию многополярного мира.

«Россия с успехом обходит западные санкции»

Несмотря на обширные международные санкции, России удается с успехом их обходить и насыщать рынок всем необходимым, избегая дефицита. Об этом сообщает французский телеканал TF1.