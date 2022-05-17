Еще одна страна задумалась о вступлении в НАТО

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9 минут назад

В Шотландии заговорили о вступлении в НАТО

Елена Прошина

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости вступления страны в НАТО после обретения независимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

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Фото: ReutersReuters

По ее словам, это необходимо для обеспечения безопасности на фоне событий на Украине.

«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», - сказала Стерджен.

Она отметила, что Шотландия занимает стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики. С учетом активности подводных лодок РФ в Северной Атлантике, роль страны возрастает. В связи с этим Стерджен назвала членство в НАТО «жизненно важным для безопасности Шотландии». Кроме того, это обеспечит коллективную безопасность соседей и союзников.

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Ранее Никола Стерджен заявила, что в 2022 году правительство Шотландии начнет подготовку ко второму референдуму по вопросу о независимости региона. Всенародный опрос по этому вопросу должен пройти в конце 2023 года.

В мире,НАТО,ЕС,
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