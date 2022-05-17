Еще одна страна задумалась о вступлении в НАТО

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости вступления страны в НАТО после обретения независимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
По ее словам, это необходимо для обеспечения безопасности на фоне событий на Украине.
«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», - сказала Стерджен.
Она отметила, что Шотландия занимает стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики. С учетом активности подводных лодок РФ в Северной Атлантике, роль страны возрастает. В связи с этим Стерджен назвала членство в НАТО «жизненно важным для безопасности Шотландии». Кроме того, это обеспечит коллективную безопасность соседей и союзников.
Ранее Никола Стерджен заявила, что в 2022 году правительство Шотландии начнет подготовку ко второму референдуму по вопросу о независимости региона. Всенародный опрос по этому вопросу должен пройти в конце 2023 года.