В Иране назвали причины кризиса на Украине

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что расширение НАТО, игнорирование Западом предложений России по гарантиям безопасности, а также заключенных десятилетиями назад соглашений привели к текущим событиям на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам дипломата, Тегеран может способствовать разрешению конфликта между Киевом и Москвой настолько, насколько готовы обе стороны.

«Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)», — сказал Хатибзаде.

Он добавил, что и Украина, и Россия серьезно рассматривают посредничество Ирана. Представитель иранского МИД указал, что об этом было заявлено как во время визита главы ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана, так и в ходе его переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее в Китае назвали «ловушкой США» вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.