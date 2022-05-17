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25 минут назад

Опубликовано видео задержаний на акции протеста в Ереване

Александр Кузьмин

155 человек задержаны сегодня утром во время акции протеста в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в чьем распоряжении оказались видео с места событий.

Протестующие уже более двух недель устраивают митинги с требованиями отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Демонстранты перекрывают столичные улицы, в том числе дороги, которые ведут в аэропорт. По данным РИА Новости, вице-спикер парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян анонсировал масштабные акции неповиновения на 17 мая.

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