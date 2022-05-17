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32 минуты назад

Протестующие перекрыли улицы в Ереване

Елена Прошина

В столице Армении с раннего утра проходят акции протеста. Демонстранты перекрыли несколько улиц автомобилями и мусорными баками. Полиция задерживает демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие перекрыли улицы в Ереване
Фото: ТАССТАСС

Цель участников акции — отставка премьер-министра Никола Пашиняна. В протестах принимают участие сторонники движения «Сопротивление». В ходе акций задержаны десятки протестующих, среди них несколько членов партии «Отечество», зампред Республиканской партии Армен Ашотян, экс-депутат парламента Армении Наира Зограбян, а также сын второго президента Армении — Левон Кочарян.

На данный момент передвижение в Ереване практически остановлено, полиция продолжает задержания, в Ереване образовались пробки.

Напомним, масштабные акции протеста в Армении проходят с 1 мая. В них участвуют оппозиционные силы, в числе которых блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Представители этих движений утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.

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