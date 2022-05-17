Протестующие перекрыли улицы в Ереване

В столице Армении с раннего утра проходят акции протеста. Демонстранты перекрыли несколько улиц автомобилями и мусорными баками. Полиция задерживает демонстрантов. Об этом сообщает ТАСС.
Цель участников акции — отставка премьер-министра Никола Пашиняна. В протестах принимают участие сторонники движения «Сопротивление». В ходе акций задержаны десятки протестующих, среди них несколько членов партии «Отечество», зампред Республиканской партии Армен Ашотян, экс-депутат парламента Армении Наира Зограбян, а также сын второго президента Армении — Левон Кочарян.
На данный момент передвижение в Ереване практически остановлено, полиция продолжает задержания, в Ереване образовались пробки.
Напомним, масштабные акции протеста в Армении проходят с 1 мая. В них участвуют оппозиционные силы, в числе которых блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Представители этих движений утверждают, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.