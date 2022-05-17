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40 минут назад

Швецию и Финляндию предупредили об опасностях вступления в НАТО

Алиса Селезнёва

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не приведет к повышению безопасности, на которую рассчитывают эти страны, поставив их на передовую в возможном конфликте с Россией. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Ранее Швеция и Финляндия официально заявили о намерении подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета и последующее вступление в НАТО станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует.

Целью вступления Финляндии и Швеции в НАТО является обеспечение их безопасности, однако реальность может не соответствовать ожиданиям. В частности, присоединившись к блоку, Финляндия станет новой приграничной страной между НАТО и Россией и окажется на передовой в случае прямой конфронтации, отмечает китайское издание.

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«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО поставит две страны перед дилеммой безопасности. Они хотят создать более безопасную среду, но в итоге она станет более небезопасной», - отмечается в статье.

Также перед Швецией и Финляндией в случае присоединения к альянсу встанет вопрос, проводить политику в отношении России, исходя из национальных интересов, или действуя по указанию США, напоминает издание.

В мире,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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