Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не приведет к повышению безопасности, на которую рассчитывают эти страны, поставив их на передовую в возможном конфликте с Россией. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Ранее Швеция и Финляндия официально заявили о намерении подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета и последующее вступление в НАТО станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует.

Целью вступления Финляндии и Швеции в НАТО является обеспечение их безопасности, однако реальность может не соответствовать ожиданиям. В частности, присоединившись к блоку, Финляндия станет новой приграничной страной между НАТО и Россией и окажется на передовой в случае прямой конфронтации, отмечает китайское издание.

«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО поставит две страны перед дилеммой безопасности. Они хотят создать более безопасную среду, но в итоге она станет более небезопасной», - отмечается в статье.