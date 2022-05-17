Во Франции признали провал политики ЕC в отношении России

Европейская политика в отношении России после распада СССР была «непостижимо неуклюжей», пишет французский политик Стефан Буффо в статье для Boulevard Voltaire.

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По его словам, Европе следовало вспомнить, что до революции 1917 года Россия была европейским союзником. Поэтому было бы разумно реинтегрировать РФ в европейскую политику и воспользоваться присутствием в Евразии для обеспечения баланса в этой части мира. Однако Европа сделала «как раз обратное», следуя желаниям США.

Буффо напомнил, что американский социолог, политолог и советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский писал в своей книге «Истинный выбор», вышедшей в 2004 году, что улучшение мира и его стабильность зависят от сохранения гегемонии США, а глобализация «является естественной доктриной мировой гегемонии». Для этого необходимо избежать сближения между Западной Европой и Россией, которое повлекло бы за собой уход из региона Соединенных Штатов.

По мнению Буффо, заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия представляет мировому порядку «самую непосредственную угрозу», в точности соответствует прописанной Бжезинским доктрине. И под мировым порядком фон дер Ляйен подразумевает американский миропорядок.

Автор подчеркивает, что Россия – не угроза мировому порядку, а его важный элемент. По его словам, речь главы ЕК «безответственна и никоим образом не способствует возвращению к миру». Потому что Россия не исчезнет с карты мира после конфликта на Украине. Более того, окончательный распад России, по мнению политика, стал бы катастрофой для всего мира и особенно для Европы, очагом нестабильности в Евразии и возможностью для Китая.