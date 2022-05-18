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1 час назад

В Ереване протестующие заблокировали работу метро

Lenta.ruиещё 2

В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали работу метрополитена. Об этом сообщили оппозиционная парламентская фракция «Армения» сообщает в своем Telegram-канале.

В Ереване протестующие заблокировали работу метро
Фото: ТАССТАСС

Представители фракции опубликовали видеозапись с одной из столичных станций метро, на которых участники акции протеста блокировали двери вагонов и не позволяли тем самым поезду сдвинуться с места.

Позднее в ситуацию вмешались полицейские, которые стали препятствовать проведению акции и задерживать ее участников.

Ранее в полиции Армении сообщали, что утром 18 мая на акциях протеста в Ереване были задержаны 277 человек. Днем ранее, 17 мая, армянские правоохранители задержали 414 протестующих.

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