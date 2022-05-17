В ФРГ назвали три поддерживающие спецоперацию России страны

В Латинской Америке полностью поддерживают российскую специальную операцию на Украине. Такую точку зрения высказал немецкий телеканал ZDF.

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Куба, Венесуэла и Никарагуа одобряют действия властей РФ. В частности, венесуэльский президент Николас Мадуро недавно заявил, что его страна уверенно стоит на стороне России. На Кубе же во время первомайских торжеств были замечены люди с российскими флагами и символом Z в поддержку спецоперации России.

Аргентина в свою очередь обвинила западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.

— Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова — прим. «ВМ») острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно, — заявила она.

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва считает, что украинский лидер Владимир Зеленский несет полную ответственность за то, что происходит.