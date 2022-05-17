Америке пригрозили Армагеддоном из-за политики Байдена на Украине

«То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в стремительную эскалацию. […] Мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — пишет автор.

Он полагает, что США встали на «скользкую дорожку затягивания военных действий», в результате чего они наверняка «окажутся не там, где хотели». Джеймс Поплар напомнил, что история учит людей тому, что «прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого».