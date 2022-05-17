Америке пригрозили Армагеддоном из-за политики Байдена на Украине

Америке предсказали «ядерный Армагеддон» из-за политики президента США Джо Байдена на Украине. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар.
«То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в стремительную эскалацию. […] Мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — пишет автор.
По его мнению, Америка хочет «любой ценой ослабить Россию». Однако из-за этого может возникнуть риск «возможного возникновения термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами».
Он полагает, что США встали на «скользкую дорожку затягивания военных действий», в результате чего они наверняка «окажутся не там, где хотели». Джеймс Поплар напомнил, что история учит людей тому, что «прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Америке ядерным ответом. Она предупредила о том, что любая атака Соединенных Штатов Америки с применением баллистических ракет подлодок, вне зависимости от их характеристик, повлечет ядерный ответ со стороны РФ.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.