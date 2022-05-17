США расширяют консульские услуги на Кубе

"Мы отменим ограничение на семейные денежные переводы в размере $1 тыс. в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса", - отметил представитель Госдепартамента.