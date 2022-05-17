США расширяют консульские услуги на Кубе

Американская администрация приняла решение предоставлять кубинцам больше миграционных виз, чтобы те смогли воссоединиться с проживающими в США родственниками. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
США "расширяют консульские услуги и [объемы] обработки заявлений на получение виз, что позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции", отметил дипломат. Он добавил, что США "будут способствовать росту частного сектора Кубы, поддерживая более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям и платформам электронной торговли".
"Мы будем поддерживать новые возможности для электронных платежей и для деловой активности США с независимыми кубинскими предпринимателями, <...>", - добавил Прайс.
"Мы отменим ограничение на семейные денежные переводы в размере $1 тыс. в квартал и будем поддерживать безвозмездные денежные переводы кубинским предпринимателям как с целью дальнейшего расширения возможностей семей для поддержки друг друга, так и для предпринимателей в деле расширения их бизнеса", - отметил представитель Госдепартамента.