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1 час назад

Зеленский подтвердил вывод части военных с "Азовстали"

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в видеообращении подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Зеленский подтвердил вывод военных с "Азовстали"
Фото: EPAEPA

"<...> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - сказал Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории "Азовстали" представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.

Украинская сторона сообщила, что 16 мая с "Азовстали" были эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных на территорию подконтрольную Донецкой Народной Республике, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.

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В мире,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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