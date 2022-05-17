Зеленский подтвердил вывод военных с "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в видеообращении подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

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"<...> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - сказал Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории "Азовстали" представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.