Зеленский подтвердил вывод военных с "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в видеообращении подтвердил начало вывода украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"<...> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - сказал Зеленский.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник была достигнута договоренность с заблокированными на территории "Азовстали" представителями украинских военнослужащих о вывозе с комбината раненых украинских военных. Для этих целей открыт гуманитарный коридор.
Украинская сторона сообщила, что 16 мая с "Азовстали" были эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных на территорию подконтрольную Донецкой Народной Республике, в Новоазовск, и 211 украинских военных были доставлены в Еленовку (ДНР) по гуманитарному коридору.