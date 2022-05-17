Парламент Финляндии завершил дебаты по НАТО

В парламенте Финляндии завершились дебаты по потенциальному вступлению страны в НАТО, сообщает законодательный орган.

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«Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей», — говорится в сообщении.

После окончания дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.