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13 минут назад

Парламент Финляндии завершил дебаты по НАТО

RT на русском

В парламенте Финляндии завершились дебаты по потенциальному вступлению страны в НАТО, сообщает законодательный орган.

Парламент Финляндии завершил дебаты по НАТО
Фото: EPAEPA

«Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей», — говорится в сообщении.

После окончания дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам.

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.

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