Стало известно о попытке госпереворота в Мали

Правительство Мали заявило, что «поддерживаемые Западом» офицеры на прошлой неделе пытались совершить госпереворот. Об этом сообщает Reuters.
«Попытка была сорвана благодаря бдительности и профессионализму Сил обороны и безопасности Мали», — сообщил официальный представитель правительства Абдула Майги в беседе с Financial Afrik.
Других подробностей или доказательств власти не предоставили.
В январе президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом.