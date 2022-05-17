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34 минуты назад

Стало известно о попытке госпереворота в Мали

Lenta.ruиещё 3

Правительство Мали заявило, что «поддерживаемые Западом» офицеры на прошлой неделе пытались совершить госпереворот. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно о попытке госпереворота в Мали
Фото: ТАСС / EPAТАСС / EPA

«Попытка была сорвана благодаря бдительности и профессионализму Сил обороны и безопасности Мали», — сообщил официальный представитель правительства Абдула Майги в беседе с Financial Afrik.

Других подробностей или доказательств власти не предоставили.

В январе президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом.

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