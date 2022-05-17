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29 минут назад

Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Цель Запада должна заключаться в том, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц рассказал о цели Запада в ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Шольц заявил, что следует беспокоиться из-за возможной «эскалации».

«Но это не должно нас парализовать. Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTL.

Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Преследование других целей, по его мнению, «было бы неверным» решением, учитывая, что Россия – ядерная держава.

Шольц рассказал о цели Запада в ситуации на Украине

Шольц призвал Москву вывести войска с территории Украины. Он заявил, что «до сих пор не прослеживается понимания, что это нужно закончить как можно быстрее».

«Также мы постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта», – сказал канцлер.

По его мнению, «для России есть только один выход из этой ситуации: когда она достигнет соглашения с Украиной, и это не должен быть навязанный мир».

Напомним, Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.

В мире,Олаф Шольц,
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