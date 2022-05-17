Латвия закрыла консульства в Петербурге и Пскове

Дипломатические представительства Латвии, работавшие в Санкт-Петербурге и Пскове, закрыты, сообщил в Twitter посол страны в России Марис Риекстиньш.

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«Работа консульства в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге прекращена», — заявил он.

По его словам, предоставление консульских услуг осуществляется посольством Латвии в Москве.

Ранее сообщалось, что власти Литвы отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса из России и закрывают генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В проекте постановления правительства страны говорилось, что Баярунас прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня.