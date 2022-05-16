Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы избегать эскалации вокруг ситуации на Украине, предпринимая обдуманные действия.

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"Нам нужно беспокоиться по поводу эскалации войны, но это не должно нас парализовать, - сказал он в понедельник в интервью телеканалу RTL. - Мы должны иметь возможность принимать разумные, весьма осознанные и весьма смелые решения".

Отвечая на вопрос, какова должна быть цель Запада, он сказал, что Россия не должна выйти победителем из этого конфликта. Однако канцлер не стал развивать свою мысль дальше. Постановка других целей "была бы неверной ввиду того факта", что Россия является ядерной державой, добавил Шольц.

Канцлер в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Украины.