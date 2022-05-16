ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций против РФ

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, дискуссии будут продолжены. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что на заседании не обсуждалась возможность выплаты компенсаций странам Евросоюза за введение санкций против России.
Перед заседанием Боррель прогнозировал, что участники не смогут согласовать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Он отмечал, что оппозиция по этому вопросу очень сильна. По словам Борреля, некоторые страны по объективным причинам могут получать нефть только по нефтепроводам из России, и его задача – «не обвинять кого бы то ни было, но обеспечить консенсус».
Дискуссии по шестому пакету санкций продолжаются уже десять суток.