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1 час назад

ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций против РФ

Елена Прошина

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, дискуссии будут продолжены. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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Он отметил, что на заседании не обсуждалась возможность выплаты компенсаций странам Евросоюза за введение санкций против России.

Перед заседанием Боррель прогнозировал, что участники не смогут согласовать вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Он отмечал, что оппозиция по этому вопросу очень сильна. По словам Борреля, некоторые страны по объективным причинам могут получать нефть только по нефтепроводам из России, и его задача – «не обвинять кого бы то ни было, но обеспечить консенсус».

Дискуссии по шестому пакету санкций продолжаются уже десять суток.

В мире,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,
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