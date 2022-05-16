ООН предложила сделку по удобрениям из РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ходом дискуссий дипломатов.

Фото: пресс-служба президента РФ пресс-служба президента РФ

Как отмечает издание, в переговорах по этому вопросу задействована Турция и другие страны. Турция, в частности, могла бы принять участие в разминировании портов и обеспечении морского трафика.

Конечной целью предлагаемой сделки является смягчение продовольственного кризиса, которому способствуют западные ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ и Белоруссии и сложности с доставкой украинского зерна на мировые рынки.