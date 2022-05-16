Эрдоган заявил позицию Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО , и попросил руководство стран не обижаться на него. Цитату приводит Reuters .

Лидер страны добавил, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в альянсе. Кроме того, турецкие власти не могут согласиться на принятие в альянс тех стран, которые ввели против нее санкции, пояснил политик.