Спецслужбы Украины подорвали в ДНР аммиачную селитру

Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в ДНР с целью обвинения ВС России в применении отравляющих веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает «РИА Новости».
«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра. Оно сместилось в сторону населенного пункта Краматорск.