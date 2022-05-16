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8 минут назад

Лукашенко сравнили с Наполеоном из-за его жеста на саммите ОДКБ

News.ru

Жест президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) напоминает любимую позу Наполеона Бонопарта, рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Именно так, с «рукой в жилете», французского императора чаще всего изображали художники, отметила она в разговоре с Lenta.ru.

Лукашенко сравнили с Наполеоном из-за его жеста на саммите ОДКБ
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Считается, что рука в жилете — это символ лидера. Наиболее популярной такая поза стала благодаря Наполеону Бонапарту. Именно в такой позе его изображали на полотнах. Осознанно ли господин Лукашенко подобным образом расположил руку или это была случайность, мы можем только гадать, — сказала Холгова.

В ходе выступления на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться. Он отметил, что к организации ОДКБ могут примкнуть десятки стран, поскольку организация продемонстрировала свою боеготовность и миролюбие.

В мире,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,
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