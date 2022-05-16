На Украине ответили на вопрос о готовности идти на уступки России

Украина не намерена идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Об этом заявил в понедельник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", - сказал он, коснувшись того, возможны ли уступки со стороны Киева по Донбассу и Крыму для достижения прекращения огня.

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"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", - отметил Кулеба.

Он не стал комментировать названные ведущей предположения о том, что к подобным уступкам Украину пыталась склонить Франция, о чем ранее упоминал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я не присутствовал при разговоре, на который ссылался мой президент, там что комментировать это не могу", - добавил глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за попытку «найти выход для России». Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, Макрон старался быть посредником между ним и президентом России Владимиром Путиным, но ему не удалось добиться результата. Украинский президент раскритиковал попытки Макрона и других мировых лидеров предлагать Украине пойти на территориальные уступки, «чтобы сберечь лицо Путина».

«Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется, что это несправедливо, это потерянное время», - сказал Зеленский.

В том же интервью Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, «только с ним, без его посредников». По словам Зеленского, переговоры должны вестись «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Россией, потому что ему не удается стать посредником между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал Зеленский итальянскому телеканалу Rai, передает французская газета Le Monde.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского.

Макрон и Путин обсуждали ситуацию на Украине, лидеры стран созванивались 3 мая. С декабря президенты разговаривали почти 20 раз. Россия проводит на Украине спецоперацию, в связи с этим делегации стран провели ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации. На Украине заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Страны Запада, в том числе Франция, передают Украине оружие, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

Он выразил готовность поговорить с российским лидером без посредников. По его словам, встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.

"Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", – сказал Зеленский.

При этом украинский лидер добавил, что время, когда можно было разговаривать с Россией "с вином за столом", уже в прошлом. Он выразил мнение, что стороны нуждаются в прагматичных переговорах для урегулирования ситуации.

Зеленский добавил, что на переговорах Украина обсуждает отход российских войск на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. При этом он отметил, что переговоры должны быть подготовлены. Песков подчеркнул, что подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью изданию Türkiye.

«Мы знаем, что Россия хочет сесть не только с Украиной, но и с Западом и заключить новую большую сделку. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет с Украиной», — заявил Ибрагим Калын.

Он отметил, что в политике необходимо восстановить «правильный баланс», чтобы положить конец позиционным конфликтам. «Чтобы условия переговоров сложились, все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой», — подчеркнул Калын.

Ранее политолог Дмитрий Солонников раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против мира между Россией и Украиной. Киев поставил крест на мире с Москвой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с РФ, передает RT.

Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Как заявлял глава государства Владимир Путин, операция призвана освободить территории республик Донбасса, а также помочь жителям ЛНР и ДНР, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Оккупация территорий в задачи Вооруженных сил РФ не входит, отмечал российский лидер.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Российский лидер рассказал своему коллеге о ходе переговоров между Москвой и Киевом, сообщается на сайте Кремля.

Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге, — говорится на сайте Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что готов к переговорам с Путиным, но они должны проходить без посредников. При этом он отметил, что украинцы отрицательно относятся к теме переговоров глав государств.

Зеленский уже не в первый раз призывает Путина сесть за стол переговоров. В Кремле в ответ на это заявляют, что Москва априори не против такой встречи, но она должна быть соответствующим образом подготовлена. Необходимо разработать текст финального соглашения, которое будет утверждено в ходе переговоров Путина и Зеленского. Однако подготовка такого документа ещё не начиналась.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. Его слова по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине передает «Коммерсант» со ссылкой на агентства AFP и Reuters.

По мнению генсека, спецоперация идет не по плану российской стороны. «Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он. В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.

Ранее Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины. Он призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил условия для переговоров России и Украины, предложенные США, в своем Telegram-канале.

«Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо!» — написал сенатор.

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам, однако ставит определенные условия. Он назвал три из них — во-первых, прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, во-вторых, отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года, в-третьих, «покаяться за все содеянное».