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20 минут назад

Кулеба заявил, что НАТО как организация никак не помогла Украине

ТАССиещё 1

НАТО как организация ничего не сделала для помощи Украине в сложившейся ситуации, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Bloomberg.

Кулеба нелестно отозвался о помощи НАТО Украине
Фото: EPAEPA

"Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего", - сказал он.

Кулеба при этом отметил важную роль Евросоюза в оказании помощи Украине.

"Евросоюз ввел мощные экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку, профинансировал оказание военной помощи Украине", - отметил он.

"А НАТО только смогла выражать различные уровни обеспокоенности в заявлениях", - добавил глава МИД Украины.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции. Кроме того, западные государства начали поставлять Киеву оружие и военную технику.

В мире,Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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