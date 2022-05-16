Кулеба нелестно отозвался о помощи НАТО Украине

НАТО как организация ничего не сделала для помощи Украине в сложившейся ситуации, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Bloomberg.
"Мы благодарны союзникам, которые представляют часть альянса, мы никогда не забудем, как они нам помогли. Но НАТО как альянс не сделала ничего", - сказал он.
Кулеба при этом отметил важную роль Евросоюза в оказании помощи Украине.
"Евросоюз ввел мощные экономические санкции, предоставил экономическую и военную поддержку, профинансировал оказание военной помощи Украине", - отметил он.
"А НАТО только смогла выражать различные уровни обеспокоенности в заявлениях", - добавил глава МИД Украины.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции. Кроме того, западные государства начали поставлять Киеву оружие и военную технику.